Fundador da Fenagro destaca importância do Grupo A TARDE: "Alegria"

O ex-presidente da Associação Baiana dos Criadores (ABAC) e um dos fundadores da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), Nivaldo Almeida, destacou a relevância do Grupo A TARDE na criação do evento, que se consolidou como o maior do setor no Norte/Nordeste. Nivaldo também comentou sobre o retorno da feira após um hiato de quatro anos.

“Eu vejo com muita alegria (o retorno da Fenagro), porque fui um dos fundadores da Fenagro junto com Arthur de Almeida Couto, que foi diretor do A TARDE. Nós, pecuaristas, entendíamos que na nossa parte da Fenagro faltava profissionalismo. Resolvíamos muito bem a parte técnica, mas não entendíamos da festa. Então surgiu a ideia de nos associarmos ao A TARDE, para que eles assumissem partes do evento, como a contratação de artistas, entre outros aspectos”, destacou o lendário pecuarista, em entrevista ao Grupo A TARDE.

Nivaldo também ressaltou o bom momento vivido pela pecuária brasileira, afirmando que o país deixou de ser dependente do exterior. No entanto, ele apontou a falta de maior união do setor na Bahia, o que, segundo ele, prejudica o estado no cenário nacional.

“No Brasil, melhorou terrivelmente. Basta dizer que, há pouco tempo, importávamos carne da Argentina e do Uruguai, e hoje somos o maior exportador de carnes do mundo. Só isso já diz tudo. Agora, a Bahia, infelizmente, continua dormindo, ainda não acordou. O que precisa para retomar o poder do estado é a união dos pecuaristas. O estado sofre pela falta de união”, afirmou.

O ex-presidente também comentou sobre o boicote do Carrefour às carnes brasileiras, que ele atribuiu a uma guerra comercial.

“Isso é mais uma guerra comercial, tanto que o próprio grupo Carrefour pediu desculpas. Eles estão procurando travar a produção do Brasil porque, na Europa, não têm como competir conosco. Quem está encabeçando isso é a França, que é do tamanho do estado da Bahia. Então, ficam inventando problemas sanitários, entre outros, para tentar interferir na comercialização mundial da carne. Mas não vão conseguir”, concluiu.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.