Menina de 5 anos impressiona com habilidade em montaria na Fenagro

Catharina, de apenas 5 anos, mostrando suas habilidades hípicas. - Foto: Vinicius Portugal | Ag. A TARDE

A pequena Catharina, de apenas 5 anos, prova que a idade não é um obstáculo quando se trata de viver intensamente a rotina do campo. Ela prova isso mostrando suas habilidades na 33ª edição da Fenagro, que acontece no Parque de Exposições em Salvador. Desde antes de nascer, Catharina já fazia parte desse universo, de acordo com sua mãe, a médica veterinária Zulmira Sena, de 48 anos.

A mãe solo da pequena Catharina revelou que, após descobrir a gravidez, continuou a montar em cavalos até os nove meses de gestação, em sua fazenda localizada em São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador.

Com apenas um mês e meio de vida, Catharina começou a ter contato direto com o universo rural. Desde então, a pequena acompanha a mãe em todas as atividades rurais.

"Ela já nasceu na Fenagro e na Exporural. Me afastei do campo faltando uma semana para dar à luz. Com um mês e meio começou a Fenagro, e já voltei com ela, passando dez dias dentro de um caminhão todo equipado. E hoje ela está aqui, montando em pônei e cavalo, além de me ajudar a condicionar os animais", contou Zulmira, bastante orgulhosa, em entrevista ao Grupo A TARDE.

Catharina e sua mãe, Zulmira Sena. | Foto: Vinicius Portugal | Ag. A TARDE

O talento desde pequenininha

Catharina não apenas herdou a paixão da mãe pelos animais, como também já é uma pequena cheia de habilidades. Durante uma demonstração, a menina surpreendeu nossa equipe de reportagem ao montar sozinha em um cavalo adulto, dar ordens ao animal e conduzi-lo com segurança, sob a supervisão da mãe.

"Uma menina tão pequena montando sozinha, sabe correr com o cavalo e monta sem o cinto. Imagine uma coisa dessas?", comentou Zulmira ao término da demonstração na Arena Pônei.

Nos bastidores da matéria, Zulmira Sena ainda revelou que Catharina é tricampeã da categoria Mirim dos Três Tambores, uma modalidade de rodeio que exige velocidade e precisão.

Arena Pônei: uma experiência para todos

A Arena Pônei, fundada por Zulmira, é uma atração da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), no Parque de Exposições, em Salvador, que permite ao público vivenciar momentos semelhantes aos de Catharina. O espaço oferece segurança e conforto, com monitores treinados e equipamentos de proteção, como capacetes. Todos os cavalos e pôneis são treinados para interação com crianças e adultos, garantindo uma experiência segura.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.