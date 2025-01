A TARDE Educação transforma jornal em lição diária em sala

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Por meio do uso do jornal em sala de aula, o Programa A TARDE Educação promove sistema de aprendizagem que vai além do conteúdo tradicional, incentivando a leitura crítica e reflexiva através de práticas pedagógicas inovadoras. Criada em 1996, a iniciativa do Grupo A TARDE se consolidada como referência na formação de estudantes e professores na Bahia.

A proposta central é transformar a leitura em ferramenta de análise do mundo, estimulando debates e desenvolvendo habilidades como argumentação, pensamento crítico e expressão escrita. Com esse propósito, a Secretaria da Educação da Bahia (SEC) tem contribuído ativamente para fortalecer ações que integram educação e comunicação.

Ao longo do ano, diversas iniciativas foram desenvolvidas em conjunto, ampliando o alcance e o impacto do A TARDE Educação. Entre os destaques, está o incentivo à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Programa elaborou conteúdos digitais e impressos oferecendo orientações essenciais aos candidatos. Em paralelo, a SEC desempenhou papel fundamental ao mobilizar alunos da rede para participar do Enem.

Com o objetivo de usar o jornalismo como ferramenta de transformação social, o projeto Agência de Notícias nas Escolas, criado pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), buscou capacitar professores no uso de ferramentas multimídia, como vídeos, podcasts e artigos, preparando-os para coordenar a ação. A formação também fortaleceu habilidades de comunicação dos educadores, permitindo que orientem alunos na produção de conteúdos informativos e relevantes.

Nesse contexto, o A TARDE Educação estimulou a produção escrita e ampliou a visibilidade das produções dos estudantes. A 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista também foi um marco. Com o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”, a iniciativa destacou o protagonismo juvenil ao estimular reflexões sobre o papel da tecnologia no cotidiano, sem perder de vista o olhar humano. O evento foi classificado pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, como um dos mais relevantes do estado e mereceu Moção de Aplauso na 67ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

Ação na Fenagro

Outra ação marcante foi a primeira edição do “Laboratório das Cores Naturais”, na 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), maior evento do gênero do Norte e Nordeste. No espaço, centenas de estudantes da rede estadual exploraram a conscientização ambiental por meio de oficinas e materiais didáticos.

“As ações realizadas ao longo do ano reforçam nosso compromisso com a educação. Cada projeto foi pensado para potencializar as habilidades dos estudantes e valorizar o trabalho dos educadores, unindo teoria e prática em uma abordagem inovadora. Nosso foco sempre foi promover uma educação capaz de estimular o pensamento crítico e a participação ativa na sociedade”, frisou a coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha.

O programa também oferece acesso ao jornal digital. Segundo a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, ao acessar a plataforma é possível explorar desde notícias atuais até artigos educativos. “A integração do jornal digital às práticas pedagógicas estimula a leitura, a escrita e a pesquisa, proporcionando uma ferramenta valiosa para a construção de conhecimento crítico”.

Márcia ressalta também que, ao promover a capacitação contínua de educadores e a formação crítica de alunos, o programa contribui “significativamente para a construção de uma educação mais dinâmica, interativa e alinhada às necessidades do mundo atual”. Para a gerente executiva dos projetos educacionais, Andréa Silveira, a parceria com a SEC foi essencial. “Juntos, conseguimos promover experiências de aprendizado que transcendem a sala de aula”.

Boas práticas são reconhecidas em prêmio que valoriza a Gestão da Aprendizagem

O Prêmio Gestão Escolar mobilizou diretores da rede estadual que se destacaram por ações inovadoras e eficazes, com foco na mobilização e comprometimento dos estudantes. O evento, realizado no dia 12 de dezembro, no Resort Costa do Sauípe, em Mata de São João, reuniu gestores de 288 escolas dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

Presente pelo segundo ano consecutivo, Joice Machado Carvalho, diretora do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Irecê, fala do comprometimento de toda a comunidade com o bom desempenho da unidade escolar. “É o resultado de um trabalho conjunto dos professores e estudantes do 3º ano do Ensino Médio, em especial à coordenação pedagógica. Se somos reconhecidos por fazer uma gestão da aprendizagem de qualidade, é porque sempre pensamos no bem-estar dos nossos estudantes. Com esse acompanhamento, vemos que os índices do CETEP só têm melhorado e, com isso, a educação profissional só tem a avançar”, destaca a gestora.

Helaine Pereira de Souza, superintendente de Políticas para a Educação Básica, da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), ressalta que a premiação é o momento de celebrar os resultados de 2024.“Este é um prêmio que celebra os bons resultados que estamos traçando com uma gestão de aprendizagem focada. Uma aprendizagem que olha para os meninos e as meninas da rede estadual, que é o que deve acontecer na escola. Além de ser uma celebração, este prêmio é uma oportunidade de olhar adiante e pensar nos desafios”.

A premiação contemplou unidades escolares com turmas da 2ª e 3ª série do Ensino Médio e/ou 9º ano do Ensino Fundamental, que atenderam critérios como o uso comprovado dos cadernos de recomposição da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, a mobilização para o Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE), a inscrição de pelo menos 80% dos alunos da 3ª série no Enem e a adesão de, no mínimo, 60% dos estudantes em Regime de Progressão Parcial (na segunda avaliação somativa).

Com o objetivo de garantir a formação integral dos estudantes e reduzir os índices de evasão escolar, a SEC implementa diversas ações e projetos voltados à gestão da aprendizagem. Dentre essas iniciativas, destaca-se o apoio ao estudante em Regime de Progressão Parcial (RPP), com a atuação do professor tutor. Além de mobilizar, engajar e realizar a busca ativa desses alunos, o educador é responsável por promover a recomposição das aprendizagens por meio de trilhas formativas criadas pela própria rede.

Já o projeto Sucesso Escolar visa oferecer mais oportunidade de aprendizagem, com garantia do desenvolvimento integral dos alunos do Ensino Médio, e reduzir a evasão escolar em regiões de alta vulnerabilidade social. Por meio de ações integradas de mobilização, busca-se identificar os jovens fora da escola e garantir o seu retorno.