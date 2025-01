Fenagro: fazer o bem faz bem

Com números robustos em negócios e de visitantes, a edição da Fenagro deste ano deixa também um marco na área social - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Existem determinadas iniciativas que nascem fadadas a se tornar referências positivas em sentidos plurais, cumprindo de forma marcante as metas específicas relativas ao objetivo central que inspirou a criação, mas que, diante da expressão que atingem, extrapolam o alcance que inicialmente se poderia prever. Desta forma, seguem espalhando bons frutos para um amplo conjunto de beneficiários. Este é, de forma inequívoca, o caso da Fenagro.

Senão vejamos. A Feira Brasileira de Agropecuária da Bahia (Fenagro), por si só, já representa um portentoso evento, reconhecido como sendo o maior do setor de toda a região Nordeste, e que, ao ser retomado em 2024, após um hiato de quatro anos por conta da pandemia de Covid-19, alcançou números robustos em dez dias de programação no início deste mês no Parque de Exposições de Salvador: 150 mil visitantes, com um consistente volume de negócios diretos da ordem de R$ 120 milhões, entre outras marcas expressivas.

Não bastasse este admirável aspecto, junto a uma ampla diversidade de expositores do setor agropecuário, serviços e atrações, a exemplo de shows e atividades para toda a família, a feira deixa saldo positivo também para o meio social. Isto porque, com a entrada do público em dois dias sendo feita mediante a doação de alimentos não perecíveis, foram arrecadados 4 mil kg de produtos, já distribuídos para cerca de três centenas de famílias.

É a prova de que, quanto mais um evento se volta para o bem comum, mais se fortalece e finca raízes para crescer, espalhando benesses. A Fenagro, evento do Grupo A TARDE, cuja 33ª edição foi realizada em parceria com a On Line, com apoio do governo estadual, retorna mais forte e já com a edição 2025 no horizonte, para ampliar resultados e seguir fortalecendo o agro baiano em todas as suas cadeias. E sem perder de vista ações educativas, sustentáveis e a responsabilidade social. Porque fazer o bem faz bem.