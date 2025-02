Tudo em família: FBF é comandada por parentes de Ednaldo Rodrigues

O casal Taíse Galvão e Ricardo Lima ao lado de Ednaldo em viagem da CBF aos Estados Unidos - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A modernização do futebol brasileiro, com a formação de ligas e a chegada de investidores para as SAFs (sociedades anônimas de futebol), segue avançando. Porém, enquanto diversos grandes clubes tentam superar o passado de gestões irresponsáveis, adotando alguns dos padrões de governança mais modernos no mercado empresarial, o mesmo já não pode ser dito das federações que comandam o esporte bretão no Brasil.

O baiano Ednaldo Rodrigues, hoje presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), tem a FBF (Federação Bahiana de Futebol) quase como a extensão do seu patrimônio familiar. E isso fica claro quando se observa o organograma administrativo da instituição.

Ainda quando era presidente da FBF, Ednaldo emplacou como diretora técnica uma de suas cunhadas: Taíse Galvão, irmã de sua esposa Rita Galvão. Hoje, ela segue na diretoria da federação, sendo a responsável oficial por organizar as tabelas do Campeonato Baiano em todas as suas categorias, além do tradicional Torneio Intermunicipal.

Ao deixar a presidência da instituição em 2018 para se tornar vice-presidente da CBF, Ednaldo também deixou tudo ajustado para que o marido de Taíse, o carioca Ricardo Nonato de Lima, assumisse a FBF na sua sucessão.

É através de Ricardo Lima que Ednaldo continua a dar as cartas na instituição. Recentemente, os dirigentes chegaram até a ter um desentendimento, mas reataram a relação familiar.

Mas não acaba por aí. Ednaldo também tem, na direção da FBF, uma outra cunhada: Patrícia Galvão, que hoje atua como secretária executiva da presidência da instituição, mantendo a segunda federação mais antiga do Brasil como uma extensão do patrimônio familiar.

O mesmo, de certa maneira, ocorre na CBF. Lá, Ednaldo não consegue emplacar seus parentes na direção, mas, conforme a coluna 'Painel', da Folha de São Paulo, usa verbas do futebol brasileiro para bancar passagens aéreas e hospedagens para eles.

Em 2023, a filha de Ednaldo, Rafaela Brandt, consumiu R$ 54.374 em hospedagens no Grand Hyatt, entre janeiro e fevereiro no Rio de Janeiro, e entre julho e agosto em São Paulo. Tudo com dinheiro da CBF.

Rafaela também teve paga pela CBF uma passagem de Salvador ao Rio de Janeiro no dia 17 de fevereiro de 2023, véspera do Carnaval, no valor de R$ 2.406. Ao lado dela, com bilhetes emitidos pela confederação, estavam o marido Gabriel, a mãe Rita, a tia Taíse, além dos filhos ainda pequenos.

A CBF custeou ainda, entre 30 de julho e 8 de agosto de 2023, uma hospedagem de R$ 16.861 para Taíse Galvão, cunhada de Ednaldo, no Grand Hyatt.