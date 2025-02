Medalhista olímpica teria sido amante de jogador de vôlei, diz advogada

Natinha pela seleção brasileira de vôlei - Foto: Divulgação/FIVB

A líbero da Seleção Brasileira de vôlei, Nathalia Araújo, conhecida como Natinha, está no centro de uma nova polêmica após expor que foi traída pelo namorado. No entanto, a advogada Kelly Fonseca alegou que a atleta já viveu uma situação semelhante, mas do outro lado da história.

A polêmica começou quando Natinha fez uma live no domingo, 9, revelando ter sido traída pelo namorado. O caso repercutiu nas redes sociais, e Kelly comentou uma postagem afirmando que a jogadora teve um relacionamento com o atleta João Rafael, que era casado na época.

Entenda o caso:

"Talvez você não lembre, mas, em 2022, João Rafael — jogador de vôlei, casado, igualmente você o era. Você foi até Recife enquanto a mulher do João estava em casa com uma filha de 2 meses e teve um caso com ele", escreveu a advogada.

Ela ainda reforçou a crítica: "Dói pra caramba, né? Imagina passar por isso em um resguardo. Tudo que a gente planta, a gente colhe! Espero que, sentindo essa dor na pele, você aprenda! Cuidado! Um dia você foi a mulher que hoje você está expondo e crucificando".

Print do Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Ao ser questionada sobre a veracidade das acusações, Kelly garantiu ter provas. "É verdade, sim! Tenho todas as provas. Como dia que ela chegou e foi embora, endereço de onde ficou hospedada em Recife, o que falou para o marido da época para poder estar em Recife, conversa com o amante… enfim, tudo!", declarou.

A atleta ainda não se pronunciou sobre as acusações.