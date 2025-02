Jogadora de vôlei da seleção desabafa após traição: "Lixo!"

Nathalia queria surpreender namorado que estava no Rio de Janeiro, onde ele fazia um curso - Foto: Reprodução

A líbero da Seleção Brasileira de vôlei, Nathalia Araújo, conhecida como Natinha descobriu a traição de seu até então companheiro, João Pedro, quando a atleta estava de viagem por Minas Gerais, onde defende o Praia Clube, e ia para o Rio de Janeiro para encontrar o amado. A informação é do Portal Metrópoles.

“Um dos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, e achando que ele tava do meu lado, mas ele não tava, não. Ele tava aqui no Rio de Janeiro com essa vagabunda, me traindo. Isso que ele tava fazendo“, desabafou a atleta em live no Instagram.

Também na rede social, Nathalia Araújo detonou o então parceiro, que era chamado de “Natinho” pelos torcedores. “Ele é um lixo. Para que todos vocês saibam aqui, pra não ficar lá pagando pau para ele, não. Não paguem pau pra homem lixo, sem vergonha. Não tem um pingo de vergonha na cara dele. Me prometeu, depois de tudo o que eu passei”, explicou a líbero.

“Agora estou aqui jogada no meio da praia. O meu voo é só amanhã, porque a gente ia sair pra jantar hoje, e olha o que ele fez. Eu abracei esse cara como ninguém. Tava disposta, a gente tava fazendo planos”, continuou a desabafar.

Ainda no vídeo, a jogadora ainda disse ter ido para casa de uma amiga até poder retornar para Minas Gerais. “Gente, só fazer um vídeo aqui para vocês porque estou recebendo muitas mensagens. Está tudo bem, já estou segura, estou na casa da minha amiga, que me abrigou aqui, e amanhã vou direto para o aeroporto”, afirmou.

Horas antes do ocorrido, a líbero apareceu nos stories comemorando ter conseguido surpreender o namorado no Rio, onde ele fazia um curso. Ela chegou também a postar fotos dele durante a formação e afirmou estar orgulhosa.

Já em outra postagem, escreveu: “Por esse sorriso, vale tudo”. Mais tarde, a atleta apagou as publicações e as fotos do casal. No perfil dele também não há mais cliques dos dois juntos.