Juliette rebate críticas e debocha Kléber Bambam: "Inveja, recalque"

Campeã do BBB 21 foi questionada sobre as críticas recebidas do influenciador - Foto: Reprodução | Instagram

Após ser alvo de alfinetadas de Kléber Bambam, o primeiro vencedor do BBB, Juliette resolveu se pronunciar em entrevista. A campeã do BBB 21 foi questionada sobre as críticas recebidas do influenciador, e sua resposta não poderia ser mais direta.

Durante sua participação no Foquinha Entrevista, da Dia TV, a apresentadora leu uma declaração de Bambam, na qual o ex-BBB afirmava não entender o "fenômeno Juliette". Ao ouvir a notícia, Juliette, aos risos, disparou: "Inveja, recalque". Sua postura tranquila e bem-humorada deixou claro que não se importava com as provocações.



A cantora e advogada, ainda brincando, falou sobre um possível confronto físico com Bambam: "Já falei com o Popó, vou tomar umas aulas de boxe para dar uma confiançazinha para esse rapaz, porque ele tá precisando. Mas deixa para lá, recalque. Nunca será, jamais será. Eita", disse, divertindo-se com a situação.



Juliette também compartilhou um pouco de como foi sua experiência ao ser anunciada campeã do programa, revelando que o momento a pegou de surpresa: "Não imaginava que ia ser aquilo. Quando ele falou do primeiro lugar, eu fiquei em pânico, não sabia nem lidar. O que eu ia fazer daqui para frente? Eu não tinha planejado".