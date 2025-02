Lore Improta descarta levar Liz para o Carnaval: "Não é o momento"

Lore Improta falou sobre levar filha para o Carnaval - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Lore Improta não esconde a paixão antiga pelo Carnaval de Salvador. Apesar disso, a famosa ainda não pensa em apresentar a festa à filha Liz, de apenas 3 anos, fruto do relacionamento com Léo Santana.

Questionada pelo Portal A TARDE durante um evento no Farol da Barra, nesta sexta-feira (7), a dançarina ressaltou que acredita que a festa em Salvador oferece programações voltadas para crianças, mas que ainda não considera o momento ideal para levar a pequena para a folia.

"A gente ainda não pensa nisso [de levar Liz para o Carnaval]. Acho que deve ter muita programação legal para as crianças, mas, realmente, este Carnaval está bem puxado para mim, com muitos compromissos. Eu passo metade do tempo aqui em Salvador e metade no Rio. Léo também tem muitos shows", explicou Lore Improta, pontuando que, por isso, não conseguiria dar a devida atenção à filha durante a festa.

A dançarina completou: "Eu preciso estar muito focada no trabalho. Ainda acho que ela não entenderia muito bem o que é o Carnaval, e há também um momento do Carnaval voltado para crianças. Não sei se me sentiria confortável em levá-la para um trio agora".

Lore Improta terá um Carnaval movimentado

Em entrevista à imprensa, a famosa destacou que tem uma agenda repleta de compromissos durante o verão, especialmente no Carnaval. Apesar da rotina intensa, ela garantiu que lida com tranquilidade com o "ritmo frenético".

"Eu amo essa correria. Mas a gente tem que estar inteira para dar conta. Sou muito feliz por estar no Carnaval de Salvador. Como baiana, sou muito grata por viver isso aqui. E agora, há sete anos no Carnaval do Rio de Janeiro, sou muito bem recebida pela comunidade, por todas as pessoas da Viradouro e também pelo Carnaval Carioca", disse.

Improta concluiu: "Estou me sentindo muito completa, vivendo uma fase incrível e muito grata a Deus por todas as oportunidades que Ele tem me proporcionado na minha carreira".