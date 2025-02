Lore Improta garante 3ª edição da Noite da Aclamação e celebra doações

Lançamento da Noite da Aclamação - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

A segunda edição da Noite da Aclamação acontecerá em Salvador nesta terça-feira, 28, mas a organização já tem pensado no próximo ano. Organizadores do evento, Lore Improta e Léo Santana confirmaram os preparativos para a próxima edição do evento, mas garantiram que ainda não definiram os detalhes.

Por enquanto, eles estão na expectativa para realizar mais uma Noite da Aclamação com sucesso. "A Noite da Aclamação surgiu depois da pandemia. Passamos um ano maturando para poder acontecer no ano passado. O nome vem com o intuito de aclamar. Ajudando muitas pessoas que não fazemos nem ideia a partir dessas doações", comentou a famosa, em coletiva de imprensa a qual o Portal A TARDE participou.

O evento, que será realizado na Pupileira, em Salvador, tem como objetivo principal arrecadar fundos para as obras sociais Irmã Dulce, mas também serve de oportunidade para apresentar marcas baianas para os convidados.

A dançarina deixou claro o interesse do casal em tornar o projeto beneficente como parte do calendário de verão de Salvador.

Neste ano, Léo e Lore acertaram para a noite apresentações especiais, música ao vivo e um jantar à francesa assinado pelo chef Vini Figueira. Timbalada será a grande atração da noite, que prestará uma homenagem aos 40 anos do axé. O evento ainda contará com um espetáculo sobre a história de Gilberto Gil e musicais com convidados, como Margareth Menezes, Rachel Reis e Ivete Sangalo, além do próprio Léo Santana, interpretando sucessos do homenageado.

Sobre os desafios da organização do projeto beneficente, Lore Improta comentou: "Tiramos dinheiro do nosso bolso para fazer acontecer. Não é pouco. É um evento de gala. Bebida. Ar-condicionado. Estrutura mesmo. Vamos juntos nessa, porque se não tiver patrocínio, vamos fazer acontecer mesmo assim".

A Noite da Aclamação, desta vez, terá a capacidade para pouco mais de 500 convidados e as suas mesas estão esgotadas. A primeira edição arrecadou quase meio milhão de reais e, desta vez, o objetivo é superar essa conquista. A renda mais uma vez deverá ser destinada para a construção de novos leitos de UTI no hospital Irmã Dulce.

"Nós estamos aclamando muitas coisas na noite da aclamação. Não só a cultura da Bahia, mas pessoas, a gente tem ajudado muitas pessoas, que inclusive a gente nem faz ideia", completou a dançarina.