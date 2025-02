Léo Santana sobre Gil homenageado na Noite da Aclamação: "É especial"

Lore Improta e Léo Santana falaram da noite solidária - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

A capital baiana recebe nesta terça-feira, 28, a segunda edição da Noite da Aclamação, que é organizada por Lore Improta e Léo Santana e promete surpreender os convidados com muito glamour e, principalmente, solidariedade. Com o intuito de arrecadar fundos para as Obras Sociais de Irmã Dulce, o evento homenageará Gilberto Gil.

Em entrevista à imprensa, durante lançamento da Noite da Aclamação, Léo Santana não escondeu a alegria em poder prestar a homenagem ao seu grande ídolo: "Na sua última turnê... Caramba. É meio louco, no bom sentido falando, porque... Claro, eu tenho 36 anos, mas pude aproveitar uma boa parte aí do seu sucesso, do legado que já vem deixando".

O Gil já faz parte da minha família. Mãe e pai sempre ouviram. A música 'Esperando na Janela' é a que mais mostra, assim, quem de fato eu sou como nordestino. É uma música que eu tenho lembrança real do Gilberto Gil em minha vida e volto a dizer sobre o que é muito louco de estar fazendo isso aqui, porque eu nunca me imaginei conhecer o Gil Leo Santana

O cantor de pagode ressaltou que nunca se imaginou chegar neste espaço: "Eu sou de um lugar onde as oportunidades são muito poucas, então, nunca me imaginei. Conhecer o Gil, muito menos fazer uma homenagem pra ele, ou até mesmo dividir palco com ele... Eu estou fazendo um evento em prol das obras sociais da Irmã Dulce, mas também de homenagear um cara que eu sempre ouvi, que eu sempre assisti".

"É especial, tem um gostinho, chega a ser emocionante falar, me emocionar a falar, porque é muito louco isso: eu estou virando amigos dos meus ídolos. Um privilégio", completou.

Noite da Aclamação terá shows, teatro e convidados especiais

A noite especial, que acontecerá na Pupileira, em Salvador, contará com apresentações especiais, música ao vivo e um jantar à francesa assinado pelo chef Vini Figueira. Timbalada será a grande atração da noite, que prestará uma homenagem aos 40 anos do axé.

Lançamento da Noite da Aclamação | Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

O evento, porém, ainda contará com um espetáculo sobre a história de Gilberto Gil e musicais com convidados, como Margareth Menezes, Rachel Reis e Ivete Sangalo, além do próprio Léo Santana, interpretando sucessos do homenageado.

Para fechar a noite da segunda edição do evento, três personalidades serão premiadas nas áreas de música, dança e empreendedorismo.