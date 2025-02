Planilha dos Influenciadores: Lore Improta reage a nota recebida: 'É o mínimo'

Planilha vazou na última semana - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Uma planilha que avalia artistas e influenciadores com base em suas atuações em campanhas publicitárias fez um verdadeiro estrago na web. O documento, chamado "Planilha dos Influenciadores", vazou na última semana e destacou tanto elogios quanto críticas a grandes nomes da indústria do entretenimento, entre eles, personalidades baianas como Claudia Leitte e Lázaro Ramos, atribuindo notas de 1 a 10.

Outra baiana citada foi Lore Improta. A dançarina recebeu uma nota 10 pelo profissionalismo e empatia. Questionada sobre o assunto, a artista compartilhou sua felicidade ao ser reconhecida pelo trabalho, destacando a importância de ser bem tratada e tratar bem as pessoas ao seu redor.

“Eu acho que a gente precisa entender que quando a gente trata outro bem é o mínimo que a gente pode fazer. Eu amo o meu trabalho, então eu não tinha dúvidas de que teriam coisas boas falando sobre mim nessa planilha”.

Ela enfatizou que a gratidão e o respeito são fundamentais, tanto com os fãs quanto com as pessoas em seu dia a dia. "Eu sou essa pessoa no meu dia a dia de tratar bem, de olhar no olho, de abraçar, de beijar, ser muito grata pelo meu trabalho, então eu fiquei muito feliz”, completou.

Pressão para virar mãe

Marido de Lore Improta, Léo Santana não esconde que quer mais um herdeiro. O nome, e o sexo, inclusive, já foram até escolhidos: um menino de nome Lorenzo. Questionado pela Coluna Sabendo com Vini, do Portal Massa!, o cantor falou sobre como lida com a cobrança dos fãs, algo que tem desagradado a amada, mas deixou escapar que ele também pede pelo segundo filho.

“As vezes eu cobro também”, começou ele, aos risos. “Às vezes Lore realmente fala o que dá na telha sobre o que dizem nas redes sociais”, justificou, citando as constantes reclamações de Lore sobre o assunto.

O GG ainda afirmou “estar trabalhando” para a chegada do futuro bebê. “A qualquer momento pode vir aí uma outra pequena ou um Lorenzo. O que vier vai ser benção, na hora certa, no tempo de Deus”, finalizou.