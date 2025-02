Claudia Leitte, Sthe Matos e +: famosos são avaliados em planilha: "Péssima"

Claudia Leitte, Sthe Matos, Lázaro Ramos , Rita Batista e outros foram citados - Foto: Divulgação e Reprodução | Redes Sociais e TV

Viralizou nas redes socais uma planilha feita no Excel com avaliações e críticas sobre o desempenho de artistas e influenciadores em campanhas publicitárias. O documento vazou na última quinta-feira, 23, após relatos de pessoas e agências que já realizaram trabalhos com eles.

O documento, chamado de ‘Planilha dos Influenciadores’, avalia as experiências com os famosos e dá nota de 1 a 10 sobre o profissionalismo e troca pessoal nos bastidores. Algumas celebridades foram elogiadas, mas outras acabaram sendo expostas e bastante criticadas. A ideia da planilha é passar os relatos e experiências, como dicas, para colegas de trabalho

Segundo o portal LeoDias, a planilha foi formulada por publicitários e compartilhada com colegas do mercado de marketing digital e de influência. O documento contou com mais de 400 respostas e grandes nomes foram citados. Juliette, Iza, Sabrina Sato, Ary Fontoura e Gil do Vigor foram avaliados com nota 10. Já os influenciadores Álvaro, Malu Borges e Gkay receberam notas baixíssimas por atrasos na entrega, dificuldade de trabalho, entre outras questões.

Algumas personalidades baianas foram citadas, como Claudia Leitte, Sthe Matos, Lázaro Ramos , Rita Batista e outros. Após a repercussão negativa do exposed, a planilha ficou fora do ar.

Avaliações dos baianos

Claudia Leitte

“Super tranquila, tratou todos do set super bem, muito educada, comentava sobre as fotos, dava sugestões, foi uma grata surpresa. Já chegou maquiada e aceitou todos os pedidos”, pontua o texto. A equipe da cantora, no entanto, foi avaliada como complicada. Ela recebeu nota 10.

Porém, a cantora recebeu uma nota 5 por um trabalho prestado em 2020. “Temperamento muito difícil, completamente enjoada e mal educada”, diz a avaliação. O texto conta que Claudia Leitte teria precisado de seguranças para protegê-la dos figurantes. “Uma patricinha que se acha mais que a Lady Gaga”.

Sthe Matos

“Horrível. Horroroso! Fuja e corra bem rápido. A Assessoria dela é péssima. Mentiroso, dava perdido na gente, não atendia, não cumpria prazos. O assessor só me atendeu quando eu coloquei a chamada sem identificação. Absurdo. Má vontade”, diz uma avaliação. Outra avisa: “Não contrate e se contratar, tenha muita paciência”.

Rita Batista

A jornalista baiana foi avaliada com um 10 por um trabalho feito em 2020. A primeira avaliação diz: “Foi ótimo. Muito educada, profissional, pega o texto fácil e é bem desenrolada para entregar o que a marca pede sem parecer ser um texto gravado. Não tem problema de gravar vária vezes e ajuda a melhorar o conteúdo dando os seus toques pessoais”.

“Podem contratar, bastante profissional, aborda vários assuntos com facilidade e segue sem problemas os direcionamentos”, elogia a segunda.

Lázaro Ramos

O ator foi enaltecido com um 10 por um trabalho prestado em 2022. “Maravilhoso, super tranquilo, simpático, estuda e entende o pedido, além de dar sugestões excelentes” e “contratem o Lázaro” foram as avaliações.

Mari Gonzalez

A ex-BBB recebeu um 10 por um trabalho prestado em novembro de 2022. “Maravilhosa!!! Muito educada e pontual, simpática, engraçada, entrega bastante e não deu trabalho algum para a equipe, sempre foi muito gentil”, afirmou uma pessoa que avaliou a influenciadora.

Lucas Leto

O ator baiano também recebeu um 10 por um trabalho feito em agosto de 2024. “Ele foi de longe um dos melhores artistas com que já trabalhei, muito comprometido com o trabalho, criativo e propositivo”, afirma a avaliação.