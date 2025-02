Davi divide web após dar presente 'econômico' para namorada: "Lenda"

Davi deu flores para a amada - Foto: Reprodução

Mais uma vez uma boa ação de Davi Brito, feita com a melhor das intenções, não foi bem recebida pelos internautas. Desta vez, o campeão do BBB 24 foi de surpresa até o trabalho da amada, Adriana Paula, e a presenteou com flores e chocolate.

O que viralizou na web, no entanto, foi a escolha do baiano. Milionário, ele comprou uma caixa de chocolates das mais baratas vendidas no mercado. Nas redes sociais, os comentários foram que Davi poderia escolher uma marca mais requintada.

"Intenção maneira, mas chegar com uma caixa da Garoto sendo milionário é sacanagem", avaliou um internauta. "O maluco é rico e vem um caixa da garoto. É uma lenda viva", divertiu-se outro.

No entanto, fãs do jovem também partiram em defesa. "Davi é o garoto bombom. Que importa a marca do chocolate? Ele é simples! O gesto é de um garoto romântico e sensível. Valeu campeão", exaltou uma senhora.