Musa dos anos 90 faz sucesso no Onlyfans: "Legado"

A musa utiliza o OnlyFans para compartilhar um material que define como "fotos nuas, mas nada muito explícito"

Considerada uma das principais musas dos anos 1990, Núbia Oliiver, de 51 anos, está fazendo sucesso no OnlyFans. Ela apareceu em uma lista feita pelo Splash, ao lado de outras cinquentonas, como Luiza Ambiel e Rita Cadillac, que desbancaram mulheres mais novas em plataformas de conteúdo adulto.

Desde 2021, Núbia utiliza o OnlyFans para compartilhar um material que define como “fotos nuas, mas nada muito explícito”. “Olha, até me surpreende estar nessa lista”, comentou Núbia, segundo O Fuxico, destacando que seu conteúdo não se assemelha ao estilo mais explícito de outras criadoras.

“O meu material é bem no estilo das minhas revistas antigas: fotos nuas em lugares do meu cotidiano, como fazenda, treinos de bike, academia, massagens e até motéis, que amo usar como locação. Não tem nada de pornô ou da minha intimidade”, explicou.

A modelo afirmou acreditar que o sucesso de seu perfil está relacionado a um legado construído ao longo dos anos. “Acredito que tenho um legado e, nele, pessoas que realmente são fãs e admiradores eternos, que levarei para a vida”, afirmou.

Segundo Núbia, além das fotos exclusivas para o OnlyFans, ela também oferece itens especiais para seus admiradores. Ela disponibilizou parte do seu acervo pessoal, incluindo revistas em que posou nua. “A galera sempre me pede essas revistas autografadas. Isso é uma coisa que sempre vendi, além de itens pessoais como calcinhas, tênis, meias. Já me pediram até elástico de prender o cabelo, para vocês terem ideia”, disse.

A musa explicou que a decisão de vender esses itens veio da falta de espaço para guardar tantos exemplares. “Nos contratos que eu fazia com as revistas, eu pedia 200 ou 300 exemplares como minha cota. Guardava tudo, mas chegou um momento em que o acervo começou a ocupar muito espaço. Foi aí que resolvi usar as plataformas para vender isso também.”

Trajetória de Núbia Oliiver

Atriz, apresentadora, modelo e empresária, Núbia Óliiver começou a despontar em concursos de beleza na juventude. Fez sua estreia na TV em 1994, participando de programas de auditório, e sendo eleita Garota do Fantástico. Tornou-se musa dos anos 1990, o que lhe rendeu convites para as novelas ‘Tocaia Grande’ (1995), na Manchete, e ‘Dona Anja’ (1996), no SBT.

Em 2001, integrou o elenco da primeira edição da ‘Casa dos Artistas’, um marco na TV brasileira e sucesso de audiência no SBT. Seguiu como presença constante em programas da emissora até ganhar sua própria atração: o ‘Atualíssima’, exibido em 2008, com vida curta, na Band. Nos anos seguintes, tornou-se apresentadora de programas sobre sexo na TV a cabo e na internet.

Foi casada com o empresário Caco Abaete, entre 2000 e 2004, com quem teve a única filha, Anne, nascida do ano da separação. Meses após o nascimento, passou a enfrentar depressão e síndrome do pânico. Foi casada ainda com o empresário Paulo Santana, de 2007 até a morte dele, em 2016.