Ex-affair de CR7 revela segredo do sucesso no OnlyFans: 'Dançando nua' - Foto: Reprodução

Daniella Chávez, famosa por seu conteúdo no OnlyFans, revelou que suas vendas dispararam após uma mudança estratégica. Com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, a modelo chilena compartilhou em sua conta no X (antigo Twitter) que vídeos dançando nua têm sido a chave para seu recente sucesso.

"Desde que comecei a fazer vídeos dançando nua no OnlyFans minhas vendas explodiram! Você gosta desse tipo de vídeo? Como o TikTok, mas pelado ou mostrando tudo em cima?", escreveu Daniella, interagindo com seus fãs e promovendo seu novo estilo de conteúdo.

>>> Ex-affair de CR7 alerta sobre ilusões no OnlyFans: "Não é fácil"

>>> Rosiane Pinheiro volta ao Onlyfans após lipo e explica: "Artístico"

>>> Gracyanne desafaba sobre falta de sexo no BBB: "Eu gosto todo dia"

Torcedora do clube chileno O'Higgins, Daniella chamou atenção ao tentar comprar a equipe em 2022. Neste ano, ela retomou sua campanha para arrecadar fundos através do OnlyFans com o objetivo de concretizar seu sonho de assumir o controle do time.

Conhecida também por um suposto affair com Cristiano Ronaldo em 2015, enquanto o jogador estava em um relacionamento com Irina Shayk, Daniella ganhou projeção internacional. Contudo, a modelo sempre afirmou que o envolvimento com CR7 não foi profundo, apesar da repercussão midiática.