Ex-affair de CR7 alerta sobre ilusões no OnlyFans: "Não é fácil" - Foto: Reprodução | Instagram

A modelo Daniella Chávez, famosa no OnlyFans e com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, usou sua conta no "X" (antigo Twitter) para compartilhar reflexões sobre as dificuldades de quem vende conteúdo na plataforma. Segundo ela, muitas pessoas se frustram com as expectativas de enriquecer rapidamente.

Muitas achavam que ficariam milionárias no OnlyFans. Não é só chegar lá e fazer. Ser bonita não significa automaticamente ganhar dinheiro. Muitos começam animados e acabam deprimidos porque não veem retorno financeiro. Não é dinheiro fácil como pensavam Daniella Chávez

Daniella, que foi a criadora número 1 da América Latina no OnlyFans por três anos, destacou que alcançar o sucesso na plataforma exige trabalho árduo e dedicação. Além disso, ela chamou atenção por sua tentativa de comprar o clube de futebol chileno O'Higgins, buscando arrecadar fundos para o investimento por meio do site de conteúdo adulto.

Famosa desde 2015 por rumores de um affair com Cristiano Ronaldo, Daniella afirmou na época que o envolvimento não foi profundo, mas o episódio ainda repercute em sua carreira.