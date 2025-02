Gracyanne desafaba sobre falta de sexo no BBB: "Eu gosto todo dia"

Gracyanne - Foto: Reprodução | Globo

Confinada no Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa trouxe à tona um desafio íntimo que tem enfrentado na casa: a falta de sexo. Em uma conversa descontraída com os colegas Diego Hypolito e Thamiris, a musa fitness não hesitou em expor sua dificuldade com a abstinência.

Para mim, realmente, é difícil. Eu gosto de transar todo dia. Eu acho insuportável Gracyanne Barbosa

Thamiris, ao tentar animá-la, sugeriu que Gracyanne apostasse nos solteiros da casa. “Mas você fica plena. Eu, quando quero alguma coisa, fico estressada (...) Mas tem gente solteira na casa”, disse a sister.Com bom humor, Gracyanne respondeu à provocação apontando para Diego e Thamiris como possíveis candidatos.