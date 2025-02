Gracyanne Barbosa de biquíni fio dental vira polêmica no BBB 25

Fala polêmica de Marcello sobre Gracyanne no BBB 25 - Foto: Reprodução | BBB

Marcelo, participante do BBB 25, gerou polêmica ao desabafar no Quarto Nordeste sobre sua dificuldade em conversar com as mulheres da casa, especialmente com Gracyanne Barbosa, quando elas estão de biquíni.

Leia mais:

>> Saiba tudo que aconteceu no primeiro Sincerão do BBB 25

>> BBB 25: baianos enfrentam Edilberto após Sincerão: "Faça o seu jogo"

>> Diego Hypólito vai desistir do BBB 25? Brother quer apertar botão

"Não consigo conversar com elas quando estão quase nuas", afirmou o marido de Arleane, acrescentando que se sente agoniado ao interagir com Gracyanne, que frequentemente usa fio dental. A declaração dividiu opiniões entre os colegas de confinamento e gerou reações intensas nas redes sociais.

Vitória Strada reagiu com ironia ao comentário de Marcelo: "Então você não pode ir na Sapucaí". Marcelo, por sua vez, tentou se retratar: "É só uma coisinha minha. Vou trabalhar isso. Não quero que pensem que não quero [que andem de biquíni]. Pelo amor de Deus", destacou ele.

Sua esposa, Arleane, também participante do programa, minimizou a situação, demonstrando confiança no relacionamento. "Eu estou tranquila. Eu que era para tá incomodada. Não me sinto insegura", afirmou. Gracyanne, presente na conversa, brincou dizendo: "Então vamos todo mundo ficar nu".

As palavras de Marcelo geraram grande repercussão nas redes sociais. Muitos seguidores consideraram sua fala machista e desatualizada. "Essa fala do Marcelo é muito escrota. Estamos em 2025, tenha mais respeito", comentou um internauta.

Outro escreveu: "Marcelo é muito machista". No entanto, houve quem defendesse o participante, argumentando que ele estava apenas lidando com a convivência próxima de mulheres em trajes de banho dentro do confinamento. "Entendo o Marcelo. É complicado entrar no BBB com a esposa e lidar com a intimidade de outras mulheres 24 horas", comentou uma internauta.

Veja o vídeo do momento: