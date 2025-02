BBB 25: baianos enfrentam Edilberto após Sincerão: "Faça o seu jogo"

Aline e Vinícius protagonizaram uma discussão acalorada com Edilberto - Foto: Reprodução | TV Globo

O clima esquentou no primeiro Sincerão do BBB 25. Aline e Vinícius, os baianos da edição, protagonizaram uma discussão acalorada com Edilberto, que já havia se desentendido com eles em uma dinâmica na semana anterior. O confronto aconteceu durante os comerciais do programa ao vivo e gerou tensão na casa.



Após serem apontados pelo circense, os baianos não deixaram barato e rebateram as críticas, provocando revolta em Edilberto. Ele aproveitou o intervalo para tirar satisfação: "Aline e Vinícius, eu não vou tentar buscar câmera nenhuma para fazer VT, não, porque eu não jogo o jogo que vocês jogam, não", disparou.

Vinícius respondeu de forma incisiva, questionando se Edilberto estaria incomodado com o comportamento da dupla: "Por que você se incomoda que a gente quer aparecer mais que todo mundo, se tem 24 pessoas na casa? Por que você não gosta?" O baiano ainda sugeriu: "Vai operar uma câmera e vira pra tu!"

Sem recuar, Edilberto continuou o embate: "Aí eu tenho que fazer o mesmo jogo de vocês?!" Ao que Vinícius retrucou: "Exatamente! Faça o seu que a gente faz o nosso!"

Aline também entrou na discussão, questionando a postura de Edilberto: "E eu vou me regular agora por causa de você?" A policial, então, pediu para que todos "mantenham a finesse" e argumentou sobre as interpretações do comportamento de cada um na casa: "Você disse que o nosso jeito chama atenção. É o meu jeito e você interpretou mal. Aí eu falei da cadeira no queixo e você disse que é uma cultura sua. Só que as pessoas que não te conhecem podem interpretar mal, porque ninguém é obrigado a saber a sua história, assim como ninguém é obrigado a me conhecer."

Por fim, Aline buscou encerrar a discussão, propondo um distanciamento: "A gente só não precisa manter contato, porque aí você fica no seu espaço e eu fico no meu. E está tudo bem, a casa é muito grande."