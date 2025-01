BBB 25: na Xepa, Gracyanne Barbosa vomita no reality e desabafa

Gracyanne revela vômito - Foto: Reprodução | Globo

Gracyanne Barbosa tem passado por grande dificuldade dentro do BBB 25, da Globo. Atualmente na Xepa, a famosa tem uma alimentação bem restrita, incluindo com a quantidade de ovos que come por dia.

Em conversa com Raissa, Edilberto e Guilherme na área externa, nesta segunda-feira, 20, a musa fitness disse que tem vomitado após comer as refeições na casa.

A famosa declarou foi aconselhada pela médica da casa a ingerir somente feijão e arroz durante esse momento na casa, fora do VIP.

"Eu vomitei, desde que eu comi eu tô vomitando, porque meu organismo não tá acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia, e o que ia comer, não vou ficar com fome", comentou.

Gracyanne completou: "Não vou ficar comendo a comida dos outros, fico grata obviamente mas todo mundo tá no mesmo barco, vai fazer falta pra todo mundo. Daqui a pouco o organismo fala 'ah, é isso?', acostuma".