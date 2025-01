BBB25: participante se descuida e deixa partes íntimas à mostra

- Foto: Reprodução | TV Globo

O jovem João Pedro, que entrou no BBB 25 ao lado do gêmeo João Gabriel, se descuidou e "mostrou demais" no reality show da TV Globo. Durante esta madrugada, o brother deixou as partes íntimas à mostra enquanto trocava de roupa.

O vídeo do descuido de João Pedro viralizou nas redes sociais manhã desta segunda-feira, 20. Nas imagens é possível ver o irmão de João Gabriel num dos quartos da casa. A luz está apagada, mas as câmeras do BBB25 conseguiram captar todos os movimentos. Ele tira a sunga e deixa a parte íntima à mostra. Rapidamente, ele se lembra que está sendo filmado e cobre o corpo com uma toalha.

Na web, os internautas reagiram das mais diversas formas. Um questionamento comum foi se a genitália de Pedro seria igual à do gêmeo Gabriel.