Brothers elogiam jogo de Gracyanne no BBB 25: “Inteligentíssima”

Gracyanne Barbosa dentro do BBB 25 - Foto: Reprodução | Globo

As estratégias de jogo da musa fitness Gracyanne Barbosa dentro do BBB 25 foi assunto na madrugada desta segunda-feira, 20, em uma conversa entre Edilberto, Raissa, Maike, Gabriel e João Pedro.

O grupo comentou sobre as últimas movimentações da influenciadora no jogo. “Vou te falar, inteligente para cacet*. E é para o lado bom. Ela me surpreendeu de uma forma”, disse Edilberto.

Em seguida, Maike concordou com a fala do artista circense. “Você acha que ela está de bobeira aqui? Fora o coração dela”, questionou.

Ainda durante a conversa, Edy disse que Gracyanne “passa um conforto” e “dá abertura” para eles “falarem”, além de se abrir com eles. “Pelo que passaram, ela tá torcendo muito para a gente ficar”, completou.