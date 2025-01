Gracyanne Barbosa conta que aceitou BBB 25 por motivo ligado a Belo

Gracyanne Barbosa revelou o motivo que a levou a aceitar o convite para o BBB 25. - Foto: Reprodução | TV Globo

Gracyanne Barbosa revelou o motivo que a levou a aceitar o convite para o BBB 25. Em conversa com Diego Hypólito, dentro do reality, a musa fitness desabafou sobre as razões pessoais que a motivaram a participar do programa e confessou o temor de não sobreviver ao primeiro paredão.

Leia mais:

>> BBB 25: Diego Hypólito relembra internação em clínica psiquiátrica

>> Daniele Hypolito revela sabotagem em competição: "Água da privada"

>> BBB 25: “É todo montado”, dispara Gracyanne sobre jogo de colega

"Acho que se eu fosse para o primeiro Paredão, eu sairia", declarou Gracyanne, expondo sua insegurança. Diego, no entanto, tentou tranquilizá-la, destacando que ela possui um público maior do que imagina.

A ex-esposa do pagodeiro Belo também compartilhou como as críticas que recebeu após o fim do relacionamento afetaram sua confiança. "Não tenho essa confiança [de que sobreviveria ao Paredão], não. Até porque depois dessas coisas que aconteceram, eu fui muito atacada", revelou.

Gracyanne também admitiu que sua entrada no reality foi uma tentativa de se libertar do rótulo que acredita carregar. "Penso que as pessoas me veem só, agora, como ex-mulher do Belo. Ou como 'só malha'. Até por isso eu quis vir [ao programa]."