BBB 25: “É todo montado”, dispara Gracyanne sobre jogo de colega

Gracyanne Barbosa fez uma análise do jogo do colega de confinamento Diogo Almeida - Foto: Reprodução | Globo

A musa fitness Gracyanne Barbosa fez uma análise do jogo do colega de confinamento Diogo Almeida neste sábado, 18. Ela disse, em uma conversa com Giovanna, Vitória e Matheus na academia, que as pautas trazidas pelo ator no BBB 25 são montadas.

“Olha as cores das roupas que ele usa a depender da dinâmica”, disse. A influenciadora comentou que a estratégia do ator é não ter grupo. “Ele fica com a gente, com os outros... Mas não estou falando que é ruim não, acho ótimo. Ele não escolheu um lado, nem sei em quem ele vota”, pontuou.

Diogo, que é um dos alvos dos líderes Aline e Vinícius, afirmou para Maike que pretende mudar a sua postura na casa. “Vai ser divertido, porque eu não tenho problema nenhum em falar o que eu penso”, afirmou.