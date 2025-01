Sisters da Xepa oferecem seus ovos para Gracyanne no BBB: "Como pão"

Gracyanne Barbosa gerou curiosidade ao falar sobre sua dieta - Foto: Reprodução | TV Globo

Na cozinha da Xepa do BBB 25, Gracyanne Barbosa gerou curiosidade ao falar sobre sua dieta, que inclui o consumo de cerca de 40 ovos por dia. Sensibilizadas, Daniele Hypolito e Raissa decidiram doar parte de seus ovos para ajudar a musa fitness a manter sua rotina alimentar.



"Pode ficar, tá? É um dia só. Vou lá e me alimento com um pãozinho, uma banana. Não me incomodo de deixar os ovos para você. É para você pegar", disse Daniele.

Gracyanne agradeceu, mas garantiu que estava se virando bem com o que tinha. "Imagina, tenho dois, vou fazer com o flocão igual me ensinaram. Fica tranquila."

Raissa também demonstrou apoio. "Estamos tranquilas aqui. Também não me incomodo."

Apesar das ofertas, Gracyanne minimizou a situação. "Relaxa gente, não vou morrer por causa disso."

A conversa, marcada por solidariedade e descontração, chamou atenção pela impressionante dieta de Gracyanne, que não é novidade para quem acompanha sua dedicação ao fitness. Raissa ainda reforçou seu apoio: "Amiga, o quanto você puder manter, você mantém, até o máximo. Se não conseguir, tentaremos ajudar de alguma outra forma."