PM baiana ganha apartamento de R$ 260 mil após vencer prova no BBB

Aline encontrou o balão azul, garantindo o prêmio - Foto: Reprodução | TV Globo

A baiana Aline Patriarca foi premiada com um apartamento avaliado em R$ 260 mil após vencer a primeira Prova do Líder do BBB 25. A dinâmica foi uma surpresa anunciada por Thiago Oliveira, apresentador da #RedeBBB, que explicou que a dupla vencedora da prova, formada por Aline e Vinícius, teria a chance de disputar o imóvel.



No Apê do Líder, duas maquetes de casas foram dispostas na mesa. Os participantes escolheram suas opções e, ao levantar o teto da casa selecionada, Aline encontrou o balão azul, garantindo o prêmio.

Thiago Oliveira detalhou que cada participante terá direito a um apartamento por temporada. Caso a mesma dupla volte a vencer a liderança, o integrante que ainda não recebeu o imóvel será premiado diretamente, sem a necessidade de sorteio.

A vitória marca um início animado para a policial militar, que já começa a temporada com uma conquista significativa.

