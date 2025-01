BBB 25: Gracyanne acaba com ovos da casa e come frango cru

Gracyanne Barbosa apareceu comendo frango cru - Foto: Reprodução | Globoplay

Gracyanne Barbosa não esconde no BBB 25 que está preocupada com a sua alimentação por causa da quantidade reduzida de ovos. Nesta quinta-feira, 16, a famosa acabou com o alimentou e até comeu um frango meio cru.

Pouco tempo depois da edição ao vivo da atração, a influenciadora apareceu colocando o frango no prato, quando sua irmã Giovanna a alertou. "Gra, tá meio cru", sinalizou a jovem.

"Eu tô com muita fome. Eu sei que tá meio cru", disparou Gracyanne, confirmando que sabia da situação do grango.

A ex de Belo, inclusive, ignorou a informação, sentou e comeu o frango. Mais cedo, Gracyanne Barbosa chegou a reclamar de fome após os ovos acabarem. "Acabou, não tem mais nada", falou.