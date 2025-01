Mesmo no BBB 25, Daniele Hypolito vai aparecer na Record; entenda

Daniele Hypolito, atualmente confinada no Big Brother Brasil 25, será vista em breve na Record - Foto: Reprodução | TV Globo

A ex-ginasta Daniele Hypolito, atualmente confinada no Big Brother Brasil 2025, será vista em breve na Record. Antes de entrar no reality da Globo, Daniele gravou uma participação no game show 'Acerte ou Caia', comandado por Tom Cavalcante. O episódio está previsto para ir ao ar ainda em fevereiro, podendo coincidir com sua permanência no programa da Globo.



Após sua estreia em 2021 no 'Power Couple', a ex-atleta volta a dar as caras na Record. A gravação aconteceu em novembro de 2024, quando Daniele viajou ao Chile para filmar a segunda temporada do game show, cerca de um mês antes de seu confinamento no 'BBB 25'.

Se não for eliminada nas primeiras semanas, Daniele poderá ser vista simultaneamente em duas emissoras: a Globo, no 'Big Brother Brasil', e a Record, no 'Acerte ou Caia'. De acordo com a coluna 'Outro Canal' do F5, a participação no programa dominical da Record não infringe o contrato com a Globo.

A emissora carioca alterou sua política para participantes do 'BBB' após o caso de Bianca Andrade, que foi processada por participar de 'Soltos em Floripa' meses antes de entrar no 'BBB 20' e teve que pagar R$ 150 mil por quebra de contrato.