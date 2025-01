Contradição de Diego Hypolito no queridômetro gera polêmica no BBB 25

Diego Hypolito mentiu sobre o queridômetro - Foto: Reprodução | TV Globo

Durante a edição de quarta-feira, 15, do Big Brother Brasil 25, uma contradição de Diego Hypolito sobre o queridômetro chamou atenção. O ex-atleta garantiu a Gabriel que havia dado um emoji de "coração", mas as imagens exibidas pela emissora revelaram que ele marcou "cobra" no confessionário pela manhã.



"Eu vi que tinha dois votos em você. Só para deixar bem claro, eu te dei 'coração', tá? É porque eu vi que tinha coisas em você ali, tinha de 'cobra' e alguma outra coisa, não sei se era 'mira'", disse o ex-atleta. Ele ainda completou: "Eu vi que tinham duas coisas ali para você, cobra e mais uma coisa. Eu queria que você soubesse que eu te dei coração."

