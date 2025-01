BBB 25: Sister encontra fezes na academia e fica chocada

Giovanna Jacobina encontrou fezes no BBB - Foto: Reprodução | Globo

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, causou surpresa ao flagrar possíveis fezes de um animal de dentro da academia no BBB 25, nesta quarta-feira, 15.

A influenciadora estava no espaço com a musa fitness e os amigos Maike e Gabriel. Os amigos, inclusive, pediram para que a sister não tocasse no cocô.

"Ih, gente! Acho que aqui é um cocôzinho de rato", disparou Giovanna, que causou espanto na irmã e nos outros confinados. "Sério? E aí não pega não, né”, pediu Maike.

Gabriel, então, alertou: “Isso, não fica mexendo não. Hmm, leptospirose!”. Giovanna se corrigiu e disse que poderia ser de algum inseto: “Não deve ser de rato não, deve ser de algum inseto, de rato acho que é maior”.