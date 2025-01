BBB 25 tem pior audiência da história e fica atrás de reprise de Tieta

Baiana Aline está no elenco BBB 25 - Foto: Reprodução | Globo

O BBB 25 estreou na Globo com audiência bem inferior ao desejado. O segudo episódio do programa, nesta terça-feira, 14, chegou a alcançar resultado abaixo da reprise de Tieta, que é exibida na faixa vespertina.

Leia Mais:

>>> Diretora do BBB 25 nega especulação sobre ovos de Gracyanne Barbosa

>>> BBB 25: baiana se envolve em ‘treta’ por estrogonofe

>>> Ex-BBBs ganham mais que o prêmio do programa com OnlyFans e Privacy

De acordo com dados obtidos pelo Portal A TARDE, a atração teve uma média de 16,2 pontos, na Grande São Paulo, que é considerado o principal mercado publicitário. A título de comparação, o BBB 25 teve menos público que o Vale a Pena Ver de Novo, que registrou 17,0 pontos.

Na estreia, o reality show, que conta com os baianos Aline e Vinicius no elenco, garantiu 17,0 pontos de média. Com isso, foi o pior início de uma temporada do formato no Brasil.

Desde 1º de janeiro de 2025, um ponto no Ibope representa 77.488 domicílios. Em número de pessoas, um ponto equivale a 199.313 na medição.