Gracyanne passa sufoco com comidas no BBB 25: "Não sei o que fazer"

Gracyanne Barbosa tem causado polêmica no BBB 25 por causa da sua alimentação. A famosa tem reclamado da dificuldade de manter a sua dieta de ovos no reality show. Ela comentou, nesta terça-feira, 14, sobre a escassez do alimento dentro da casa.

Durante um almoço com a irmã, Giovanna, a ex de Belo explicou que seu prato estava ótimo, diferente do primeiro dia do programa. "Super ficou satisfatório cinco ovos e brócolis", disse.

"Eu fiquei com medo, porque comecei a olhar ali [a parte em que os alimentos estão guardados] e tem que durar ainda...", declarou Giovanna, que mostrou preocupação com os próximos dias na casa.

Gracyanne Barbosa, então, ressaltou: "Eu vou tirar um frango e mais tarde vou comer frango. Por que, viu, todo mundo come ovo também". A outra influenciadora concordou: "Não, todo mundo não, não é só você, não... todo mundo come".

"É, digamos que venha tipo por dúzia [as cartelas de ovos], tem pra mais 4 dias só! Sendo assim, modesta", afirmou Giovanna. "Eu não sei o que eu vou fazer, tipo, ontem eu fiquei com fome!", reclamou a ex de Belo.