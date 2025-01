“Que diva”: nova voz do Big Boss chama atenção na web

Eva e Renata receberam um chamado do Big Boss - Foto: Reprodução | Globo

Uma nova voz surgiu para repreender os participantes da edição de 2025 do Big Brother Brasil e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira, 14.

Tudo começou depois que Eva e Renata se preparavam para entrar no banho quando receberam um chamado do Big Boss. “Atenção, o microfone”, alertou a voz misteriosa.

As sisters haviam retirado o microfone para poder entrar no chuveiro, mas após a bronca colocaram o aparelho novamente. “Eu ia entrar, tu entrou... foi triste, viu”, Renata tentou se explicar.

Nas redes sociais, o público comentou e se divertiu com a nova voz do Big Boss. Os internautas chegaram a pontuar semelhança com a voz da influenciadora digital Ygona Moura, que morreu em janeiro de 2021.

“A Ygona direto do paraíso sendo a voz do big boss”, brincou um usuário do X (antigo Twitter). “Não acredito que usaram a voz da Ygona em AI pra ser o novo Big Boss, que BBB safado!”, comentou outro. Linda a homenagem que a produção do BBB fez colocando a voz do Gil do Vigor no Big Boss”, escreveu mais um. Outro disse: “Meu Deus, que linda homenagem! O BBB utilizando a IA com voz da falecida Ygona para substituir a voz do Big Boss”.

