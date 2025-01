Baiano que tentou vaga no BBB pede namorada em casamento

O pedido foi feito nas redes sociais de Tadeu Schmidt - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após perder a disputa para uma vaga no BBB 25 ao lado da mãe, Joseane, o baiano Cleber decidiu pedir a namorada, Manoela Cruz, em casamento. O pedido foi feito nas redes sociais de Tadeu Schmidt na noite dessa segunda-feira, 13, e o vídeo do momento viralizou.

Leia também:

>> Baiana reclama da divisão das camas no BBB 25: “Chega e já ocupa?”

>> BBB inicia contagem de quantos ovos Gracyanne come: “Exagero”

>> Baianos derrotados! Público do BBB 25 define dupla para última vaga

O pedido de Cleber aconteceu logo após Tadeu anunciar Guilherme e Joselma (genro e sogra) como os últimos participantes do BBB 25, que nesta edição será disputado em duplas. “Eu queria pedir minha namorada, Manoela, em casamento. Te amo! Eu quero te pedir em casamento, meu amor”, disse o baiano.

Veja o pedido:

O baiano ainda aproveitou o momento para mandar um recado para a mãe da noiva. “Dona Meire, a senhora me cobrou tanto, eu estou aqui na Globo pedindo sua filha em casamento”, brincou.

Emocionada, Manoela aceitou o pedido de casamento. “Já falei que eu aceito muito, com certeza. Meu olho está inchado de tanto que estou chorando. Estava um pouco triste porque eu sabia que eles queriam entrar, mas agora estou muito feliz com o pedido”, respondeu a jovem.

Disputa

Cleber e Joseane ficaram em terceiro na disputa pela última vaga de duplas no BBB 2025. Os baianos tiveram 13,74% do total de 2.498.763 votos. Com 66,40%, Guilherme e Joselma foram os escolhidos pelo público e se tornaram os últimos participantes do reality. Nicole e Paula, filha e mãe, tiveram 19,86 % dos votos.

Joseane, de 41 anos, e Cleber, de 23, são de Jequié, cidade no sudoeste da Bahia, mas moram em Salvador há mais de 20 anos.