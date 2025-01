Baianos derrotados! Público do BBB 25 define dupla para última vaga

Baianos não levaram a melhor no BBB 25 - Foto: Reprodução | Globo

Os baianos Cléber Júnior e Joseane Ribeiro não conseguiram as últimas vagas para o BBB 25. Nesta segunda-feira, 13, Tadeu Schmidt revelou a dupla mais votada pelo público para entrar na casa.

Guilherme e Joselma, que são genro e sogra, foram anunciados como os campeões da dinâmica, que teve início no Mais Você da última sexta-feira, 10. Eles tiveram 66,40% dos votos.

A dupla disputou contra Cleber e Joseane, que são mãe e filho; e Paula e Nicole, que são mãe e filha.

Vitoriosos no voto popular, Guilherme e Joselma entram no BBB 25 imunes no próximo paredão, assim como a dupla campeã da primeira prova de resistência.