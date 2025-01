Antes de entrar no BBB, Aline revelou segredo para Escandurras

Escandurras namorou com Aline Patriarca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Filipe Escandurras surpreendeu ao falar sobre sua relação com a policial militar Aline Patriarca, participante do BBB 25. Em entrevista exclusiva à coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!, Escandurras revelou que já sabia da participação da ex-namorada no reality.

"Na verdade, eu já sabia da participação dela no reality, uns três meses antes ela havia me confidenciado isso", contou o artista baiano.

Em seguida, Filipe Escandurras contou que, apesar de não estarem mais juntos, mantém um carinho enorme por ela e acredita que sua participação será marcante. "A gente conversou um pouco sobre o reality e eu tenho certeza que ela vai se destacar muito lá e eu estou na minha torcida aqui, vou fazer mutirão", declarou.

Escandurras ainda pontuou que seu apoio vai além da relação do passado, pois é amigo de Aline Patriarca. "Vou fazer campanha porque, como eu falei, eu já torci para pessoas que eu nunca tive a oportunidade de tocar nem na mão, imagine para uma ex-namorada que hoje é uma amiga também. Então, estou na torcida aqui por ela", completou.