BBB 25: Descubra quantos pontos Aline Patriarca tirou na prova da PM

Por Vinicius Viana | Sabendo com Vini | Portal Massa!

Aline atuava como soldado em estágio probatório - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aline Patriarca, baiana de 32 anos, ganhou destaque nacional ao ser anunciada como participante do BBB 25, representando a Polícia Militar. Antes de ingressar no reality da TV Globo, Aline atuava como soldado em estágio probatório no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da PM da Bahia.

Para ingressar na corporação, Aline enfrentou o exigente processo seletivo do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, em 2022. Na fase inicial, a Prova Objetiva, ela respondeu a 80 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa (20 questões), Língua Inglesa (5 questões), Ciências Humanas (20 questões), Matemática (10 questões), Informática (5 questões) e Direito (20 questões).

