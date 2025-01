"A Bahia é o mundo": veja entrada dos baianos na casa do BBB 25

Aline e Vinicius entraram na casa no grupo VIP - Foto: Reprodução | Globo

A dupla que representa a Bahia entrou no BBB 25 com muita energia. Aline e Vinicius gritaram, assim que passaram pela porta, a favor do estado.

"A Bahia é o mundo", dispararam os amigos. Em seguida, o baiano ressaltou: "Mãe, olha onde eu vou morar durante um tempo".

Vinicius também causou com comentário ao ver Gracyanne Barbosa de perto. "Você vai ter que me botar para sair gostoso dessa casa", declarou o integrante do Pipoca, que recebeu elogios da musa fitness.

Os dois baianos entraram com sorte no BBB 25. Eles acertaram um quiz e já estão no grupo VIP, assim como Gracyanne e sua irmã.