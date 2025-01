Baiana reclama da divisão das camas no BBB 25: “Chega e já ocupa?”

Aline Patriarca é policial militar baiana - Foto: Reprodução | Globo

Parece que os problemas de convivência dentro do BBB 25 já estão dando as caras. Isso porque a dupla baiana Aline Patriarca e Vinícius Nascimento, que resistiu mais de seis horas na primeira prova de resistência, não ficou muito feliz com a divisão das camas depois que novas pessoas entraram no reality.

Tudo começou depois que Guilherme e Joselma, dupla de genro e sogra escolhido pelo público por votação popular, entraram na casa enquanto os demais participantes estavam na prova. Eles foram para o Quarto Anos 50, onde estão dormindo, além da dupla de amigos baianos, os atletas Diego e Daniele Hypolito.

“Daniele Hypólito que perdeu a cama, não foi?”, perguntou Aline. “Alguém ia sobrar. Foi o que eu falei, não tem dono de cama”, respondeu Vinícius. Na sequência, a policial militar indagou: “A pessoa chega e já ocupa a cama?”.

Em seguida, o amigo da moça pontua que, lá dentro, todo mundo está de igual para igual. “Ninguém aqui é dono da cama. Todo mundo está aqui de igual pra igual”, disse o produtor de eventos. Aline finalizou: “Eu achei que era uma cama pra cada um.”