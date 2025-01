Gracyanne surpreende e menciona Belo pela primeira vez no BBB

O clima ficou tenso quando Giovanna mencionou o nome do pagodeiro - Foto: Reprodução | TV Globo, SBT

Na madrugada desta terça-feira, 14, durante a primeira prova de resistência do BBB 25, Gracyanne Barbosa protagonizou um momento inesperado ao mencionar seu ex-marido, o cantor Belo, pela primeira vez no programa. A interação chamou a atenção dos telespectadores e gerou diversas reações nas redes sociais.

O episódio aconteceu enquanto os participantes enfrentavam a prova em busca de imunidade. Durante uma conversa sobre música, Giovanna Jacobina expressou sua paixão pelo funk. Visivelmente estressado com a competição, Diego Hypólito aproveitou a oportunidade para perguntar a Gracyanne sobre suas preferências musicais: "E você, Gracy?".

O clima ficou tenso quando Giovanna mencionou o nome do pagodeiro: "Eu também ouço muito Belo, gente." Após um breve silêncio, Gracyanne respondeu com naturalidade: "Eu também ouço bastante Belo." Ela lembrou dos 16 anos que passou ao lado do músico, destacando sua apreciação por qualquer estilo musical, demonstrando leveza em relação ao passado.

A interação seguiu em tom descontraído, com Diego Hypólito questionando sobre a primeira festa de Gracyanne no programa. "Fitness com dança", respondeu ela, revelando o tema planejado. O atleta ainda mostrou curiosidade ao perguntar sobre as opções alimentares para a ocasião, ampliando o tom leve da conversa.