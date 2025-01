Quanto custa a casa do BBB? Estimativa aponta valores milionários

Destaque para as duas cozinhas: vip e xepa - Foto: Divulgação / TV Globo

Sonho de milhões de brasileiros, conhecer a casa do Big Brother Brasil é um privilégio para poucos. Caso o imóvel estivesse à venda, o alto valor da propriedade faria o local ser ainda mais inacessível.

A 'casa mais vigiada do Brasil' fica localizada nos estúdios da Globo em Curicica, no Rio de Janeiro. Caso fosse um imóvel tradicional, estimou a revista Exame, o valor de aquisição seria milionário.

A estimativa é que a área total da localidade tenha 2,3 mil metros quadrados, sendo 1,8 mil de área construída. No total, são uma suíte (a do líder), dois quartos comuns, duas cozinhas, sala e área externa com piscina e academia.

Na região onde o imóvel está, metro quadrado é de R$ 5.700. Baseando-se nessa média, o imóvel custaria cerca de R$ 11,7 milhões. No entanto, considerando o alto padrão e a reforma recente, o valor estimado sobe para R$ 14 milhões.

No entanto, caso a propriedade estivesse em outro bairro poderia atingir o valor comum para imóveis de altíssimo padrão no Rio, com valores que variam entre R$ 80 mil e R$ 90 mil por metro quadrado. Ou seja, incríveis R$ 160 milhões.