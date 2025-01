BBB 25: gêmeos acusam baiana de debochar de sotaque: "Ela riu"

Os gêmeos expressaram incômodo com as atitudes de Aline - Foto: Reprodução | TV Globo

Os gêmeos João Pedro e João Gabriel movimentaram o Quarto Fantástico do BBB 25 ao exporem seu incômodo com a postura da baiana Aline Patriarca. Durante uma conversa com Diogo e Maike, João Pedro acusou a colega de confinamento de debochar constantemente do sotaque dele e do irmão. "Ela está debochando do meu sotaque. Pensei nisso, porque aconteceu comigo. Não é possível. Qualquer coisa que meu irmão fala é motivo dela rir", desabafou o participante.



Ele relatou um episódio em que até sua tentativa de ajudar na cozinha teria sido motivo de risadas de Aline, o que o fez questionar a intenção dela. João Gabriel, por sua vez, compartilhou uma experiência em que tentou conversar com Aline, mas foi surpreendido por um gesto confuso. "Depois a gente conversa. Aí ela fez um gesto. Entendi nada. Sei lá o que ela falou. Não entendi para quê aquilo", disse, demonstrando desconforto com a situação.

Segundo os gêmeos, a postura de Aline é recorrente e muitas vezes marcada por expressões faciais que eles consideram uma forma de deboche. João Pedro destacou o comportamento da colega ao falar sobre ela: "Vocês já perceberam que tudo que alguém vai falar um trem dela, ela (imita Aline). Percebeu? Caras e bocas."

A tensão entre eles não é recente. Na terça-feira, 14, João Pedro já havia comentado sentir uma "marcação" por parte de Aline em relação a ele e ao irmão.