Prova do líder do BBB 25 tem problema e web não perdoa: "Humilhante"

Prova do Líder do BBB 25 causou nas redes - Foto: Reprodução | Globo

A Prova do Líder do BBB 25, realizada nesta quinta-feira, 16, contou com uma gafe da produção e causou uma grande repercussão nas redes sociais.

Na competição, um integrante da dupla precisava tirar um fio para não explodir a "bomba" de seu companheiro, que estava em uma das cabines.

No entanto, logo na primeira rodada, antes mesmo de Marcelo retirar o fio, a "bomba" explodiu na cabine de Arleane.

Nas redes sociais, os telespectadores reagiram surpresos com a falha da Globo. "A tal da bomba explodindo antes", comentou uma pessoal.

"A bomba precoce!", brincou outro. "Tadeu tentando justificar o erro da prova é humilhante demais", observou um terceiro.