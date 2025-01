Vitória Strada revela fetiche e expõe vida íntima no BBB 25

A atriz enfatizou a importância de conhecer melhor as pessoas antes de se envolver - Foto: Reprodução | TV Globo

Em uma conversa no BBB 25 nesta quinta-feira, 16, Vitória Strada abriu detalhes de sua vida íntima, incluindo seus fetiches e preferências nos relacionamentos. A atriz, atualmente namorando o ator Daniel Rocha, falou sobre seu prazer incomum: massagem nos pés.



"Fetiches não é só voltado para órgãos sexuais... O prazer vai para outros lugares. Se alguém faz massagem no pé, eu sinto prazer", revelou Vitória. Ela também compartilhou que frequentemente recebe pedidos envolvendo fotos de seus pés e sapatos. "Eu até venderia foto do meu pé, mas acho que por eu ser atriz, iriam me julgar muito", explicou.

Durante a conversa, a atriz enfatizou a importância de conhecer melhor as pessoas antes de se envolver. "Não gosto de ficar com gente que eu não conheço minimamente. Nunca senti vontade de pegar alguém que eu não tinha trocado uma ideia."

Vitória também confessou sua preferência por homens mais velhos. "Sempre fiquei com homens mais velhos, só da última vez que eu fiquei solteira que fiquei com um mais novo. Foi um deslize... Meu namorado agora tem 34 anos", concluiu.