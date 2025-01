Gracyanne vivia romance com advogado baiano antes do BBB; saiba mais

Gracyanne Barbosa vivia romance com baiano antes do BBB - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Gracyanne Barbosa, uma das participantes mais comentadas do BBB 25, teria engatado um romance antes de sua entrada no reality. A musa fitness, que foi casada por 16 anos com o cantor Belo, estava vivendo um affair com o advogado baiano Newton Dias, de 44 anos, especialista em Direito Digital.

Leia:

>>> Davi manda recado para quem quer vencer o BBB

>>> Contradição de Diego Hypolito no queridômetro gera polêmica no BBB 25

>>> BBB 25: Sister encontra fezes na academia e fica chocada

De acordo com fontes próximas, o romance começou pouco antes do réveillon, com Newton viajando do Rio de Janeiro a São Paulo para encontrar Gracyanne. O casal estava planejando uma viagem às Maldivas para celebrar a relação de forma mais íntima.

Newton Dias, que possui cerca de 109 mil seguidores no Instagram, já representou figuras conhecidas como Antonia Fontenelle, Alex Atala e David Brazil. Procurado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o advogado preferiu não dar detalhes: “Não tenho nada a declarar. Vou esperar a Gracyanne sair do Big Brother para me pronunciar”.