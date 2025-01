Daniele Hypolito revela sabotagem em competição: "Água da privada"

Daniele Hypolito durante competição - Foto: Divulgação/ @danielehypolito

Presente na 25ª edição do Big Brother Brasil, a ex-ginasta Daniele Hypolito, que entrou na casa ao lado do irmão, Diego, relembrou um ocorrido para lá de marcante durante a carreira profissional. Na tarde deste sábado, 18, a sister revelou que já foi vítima de sabotagem durante uma das competições, bebendo água de privada.

A conversa iniciou após a ex-atleta ser colocada no castigo do monstro, ao lado do irmão, pela dupla Maike e Gabriel. Questionada se estava chateada, Daniele relembrou o ocorrido e garantiu que não guarda raiva de ninguém.

“Eu não guardo raiva de ninguém. Fora daqui já fizeram coisas muito piores para mim. Já trocaram a minha água por água da privada para eu tomar e eu continuo falando com essa pessoa”, disse Daniele.

Em continuidade, a medalhista mundial revelou que o castigo do monstro remeteu ao que a mesma passou durante a carreira como atleta profissional.

“Ninguém gosta de castigo. Só tem três anos que eu não sou atleta profissional. Então, às vezes o castigo me remete a coisas que eu passei na ginástica”, disse a sister.