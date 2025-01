Juazeirense e Barcelona empatam sem gols na 3ª rodada do Baianão

Juazeirense e Barcelona empatam sem gols - Foto: Reprodução/ tve

Na abertura da terceira rodada do Campeonato Baiano de 2025, o Juazeirense recebeu o Barcelona de Ilhéus no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Ao fim, o placar encerrou sem gols marcados, em 0x0, com um ponto somado para cada equipe.

A equipe mandante protagonizou o seu primeiro empate na temporada, tendo em vista que venceu, na primeira rodada e perdeu na partida anterior, com quatro pontos somados, sendo o 5º colocado. O Barcelona, no entanto, só empatou na competição, vindo de três jogos com placar em igualdade, somando três pontos na tabela, na 6ª posição

Leia mais:

Tricampeão da Champions, Navas quer jogar no Brasil, diz empresário

Ceará anuncia renovação do empréstimo de lateral do Bahia

Bia Haddad tem melhor desempenho no Australian Open, mas é eliminada

Na próxima rodada, o Cancão de Fogo visita o Jacuipense, atual 4º colocado, no domingo, 26, às 18h30. A Onça, por sua vez, recebe o Jacobina, na quarta-feira, 22, às 19h15.