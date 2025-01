Tricampeão da Champions, Navas quer jogar no Brasil, diz empresário

Navas durante passagem pelo PSG - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Titular absoluto no histórico time do Real Madrid, onde conquistou a Champions League três vezes consecutivas, o goleiro Keylor Navas pode ser o novo reforço do futebol brasileiro. De acordo com o seu empresário, Luciano Emílio, o defensor estaria conversando com o Grêmio.

O goleiro, acreditando na competitividade do Brasileirão, rejeitou propostas da Arábia Saudita e do Cerro Porteño, do Paraguai. Além disso, o representante garantiu que o tricolor gaúcho é a única equipe que o porto-riquenho tem conversas atualmente.

"Existe uma conversa em curso com o Grêmio. Aliás, é o único clube que a gente está conversando neste momento", disse Luciano Emílio ao ge.

As dúvidas sobre a permanência de Marchesín, goleiro titular, pode facilitar a vinda do ex-Real Madrid. O argentino desperta interesse do Boca Juniors.

Aos 38 anos, Keylor Navas conquistou títulos por onde passou, principalmente no Real Madrid, onde foi tricampeão da Champions League, duas vezes o Campeonato Espanhol e quatro vezes o Mundial de Clubes, além de ter sido eleito o melhor goleiro do Mundo pela UEFA.