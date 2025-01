Ceará anuncia renovação do empréstimo de lateral do Bahia

Ceará renova empréstimo com Matheus Bahia - Foto: Divulgação/ @matheusbahia

O Ceará anunciou oficialmente, na tarde desta sexta-feira, 17, a renovação do empréstimo do lateral-esquerdo Matheus Bahia. O jogador, que pertence ao Bahia, esta emprestado ao Vozão desde 2024 e teve seu contrato renovado até o fim de 2025, com opção de compra.

A informação também foi confirmada no site oficial do Esquadrão de Aço. Diante disso, Matheus Bahia já pode jogar neste sábado, 18, quando o Alvinegro estreia no Campeonato Cearense, contra o Tirol, às 16h30.

Destaque na Série B

Cria da base do Bahia, Matheus foi emprestado ao Vozão no começo do ano passado e se destacou ao longo da temporada, ajudando na campanha de acesso à primeira divisão nacional. Por lá, ele jogou 49 partidas, deu sete assistências e conquistou um título.